Илон Маск пообещал прорыв, но рынок не поверил: почему упали акции SpaceX

Акции SpaceX резко подешевели после публикации первого квартального отчета публичной компании. Несмотря на хорошие финансовые результаты, инвесторов обеспокоили рекордные расходы на развитие искусственного интеллекта и предстоящая продажа большого пакета акций.

Почему акции SpaceX упали после публикации отчета

Акции SpaceX снизились примерно на 7% во время внебиржевых торгов после того, как компания опубликовала свой первый квартальный отчет в качестве публичной компании, сообщает Bloomberg. Хотя финансовые показатели превзошли прогнозы аналитиков, рынок негативно отреагировал на существенный рост капитальных затрат.

Во втором квартале SpaceX увеличила инвестиции до 18,4 миллиарда долларов, значительную часть которых направила на развитие направления искусственного интеллекта. Основатель компании Илон Маск заявил, что темпы развития ИИ в ближайшее время значительно ускорятся.

В то же время финансовые результаты компании оказались лучше ожиданий. Выручка достигла 7,8 миллиарда долларов, тогда как аналитики Bloomberg прогнозировали 6,81 миллиарда долларов. Убыток на акцию также оказался меньше прогнозов – 9 центов против ожидаемых 24 центов.

Однако инвесторы больше сосредоточились на высоких расходах и неопределенности в отношении будущей прибыльности масштабных проектов компании.

Какие перспективы видит Маск

Дополнительное давление на котировки создает и предстоящее разблокирование большого пакета акций. Уже на этой неделе более 100 миллиардов долларов в ценных бумагах станут доступны для продажи, что потенциально может увеличить предложение на рынке и усилить волатильность.

Несмотря на это, Илон Маск остается оптимистом. Он заявил, что к концу года SpaceX может достичь годового темпа выручки в 100 миллиардов долларов. Кроме того, компания планирует активно развивать спутниковый интернет Starlink, конкурировать с крупнейшими американскими мобильными операторами и увеличить частоту запусков ракеты Starship.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл также сообщила о намерении компании расширять телекоммуникационный бизнес, объединяя спутниковую сеть с наземной инфраструктурой. В то же время аналитики отмечают, что реализация амбициозных планов потребует значительных инвестиций и может занять годы, поэтому рынок пока оценивает перспективы компании довольно осторожно.

Кстати, Apple сделала новый шаг в судебном противостоянии с OpenAI, обратившись в суд с требованием о срочном запрете на использование конфиденциальной информации. Компания утверждает, что ее бывшие сотрудники могли передать коммерческие секреты для разработки новых AI-устройств.