Кремлевский Дмитрий Песков заявил, что конкуренция иностранных брендов с российскими компаниями является нормальной мировой торговой практикой и могла бы быть выгодной для потребителей.

Песков считает это оправданным

Об этом он сообщил 17 февраля во время брифинга росСМИ, информирует 24 Канал. По его словам, это было бы выгодно прежде всего для российского потребителя. Конечно, что он не обмолвился о наполнении бюджета страны-агрессора на войну.

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"То, что на конкурентной основе они могут вернуться и продолжить здесь конкуренцию с российскими производителями, – это абсолютно нормальная мировая торговая практика. Такая конкуренция была бы в интересах потребителей, то есть нас с вами", – отметил Песков.

Ведутся ли переговоры

В то же время он добавил, что пока Кремль не получал сообщений от самих западных брендов относительно их намерения вернуться в Москву.

Ранее в этот день аналитики платформы Kokoc Group спрогнозировали массовое возвращение в Россию иностранных компаний. По их оценкам, в 2025 году могут вернуться 350 иностранных компаний, которые покинули российский рынок в 2022-м. Однако некоторые крупные компании могут столкнуться с серьезными проблемами при возвращении, и наибольшие риски существуют для брендов в категории товаров повседневного потребления.