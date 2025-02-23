Какие отрасли бизнеса будут актуальными в Украине в 2025 году

В Украине существуют отрасли бизнеса, которые уже долгое время считаются перспективными. В частности на государственном уровне они определены как основные.

Какие отрасли будут перспективными в Украине

Ими являются энергетика, сельское хозяйство и ІТ-отрасль, рассказала исполнительный директор компании GTL Мария Мулява для 24 канала.

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Так ожидается, что в 2025 году эти сферы не претерпят существенных изменений. Более того, из-за того, что мир сейчас заботится об изменении климата, есть немало программ, которые направлены на переход на возобновляемые источники энергии. Поэтому бизнесу, который связан с энергетикой, с возобновляемыми источниками энергии, с уменьшением выбросов, или способствует этому, будет получать больше внимания и финансирования.

Согласно словам эксперта, в Украине на сегодня есть дифференциация возможностей к развитию различных бизнесов. Если же обобщить, то перспективным остается строительный бизнес, который развивается на западе страны.

Также вижу, что спада в ценах на недвижимость не предвидится,

– добавила Мария Мулява.

Однако, кроме строительного бизнеса, есть еще и сфера услуг. Причиной тому является то, что Львов и весь Запад Украины превратился в место концентрации и новых трудовых ресурсов. К тому же эти регионы больше рассматриваются украинцами как место для проживания.

Мулява вспомнила и логистику. Так пути Украины приобщили к панъевропейской сети TEN-Т, а это будет способствовать развитию отрасли.

Маршруты, которые сейчас будут проходить через Украину, в том числе и на юг, через Одессу, на Румынию и Болгарию, а некоторые через Черновцы,

– объяснила Мария Мулява.

Заметьте! То есть любые инфраструктурные проекты, которые будут развиваться, будут охотно входить на направления, которые размещены в панъевропейской сети перевозок.