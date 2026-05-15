"Я – Marlboro": Philip Morris оказался в центре скандала из-за рекламы

Табачный гигант Philip Morris , оказался в центре нового скандала из-за глобальной рекламной кампании "Я – Marlboro". Активисты и эксперты по борьбе против курения заявляют, что бренд фактически пытается привлечь молодежь, несмотря на публичные заявления компании о желании "отказаться от сигарет".

Что известно скандал по Marlboro и "эксплуатацию молодежи"?

Кампания "Я – Marlboro", которая, по словам экспертов табачной промышленности, была разработана для привлечения молодежи, включает билборды, телевизионную рекламу и онлайн-контент, пишет The Guardian.

В отдельных странах реклама спровоцировала настоящий скандал:

На Филиппинах продавцы Marlboro даже проводят конкурсы, где за покупку сигарет можно выиграть скутеры и брендированные подарки. В Индонезии реклама показывает молодых людей, которые путешествуют, играют в рок-группе и ведут активный стиль жизни.

Эксперты считают, что такая подача напрямую апеллирует к молодой аудитории и формирует ассоциацию сигарет с самовыражением, свободой и стилем жизни.

Нельзя утверждать, что сигареты должны быть в музее, одновременно начиная глобальную кампанию за то, чтобы сделать сигареты Marlboro ключевой частью того, как молодые люди воспринимают себя. Кампания использует поиск молодежью идентичности, принадлежности и самовыражения и связывает это с сигаретами Marlboro,

– говорит вице-президент организации Campaign for Tobacco-Free Kids Марк Херли.

Активисты напоминают, что еще несколько лет назад генеральный директор PMI Яцек Ольчак заявлял, что "сигареты должны быть в музеях", а компания якобы переходит на бездымные альтернативы – вейпы и системы нагревания табака.

Впрочем, критики считают, что новая кампания Marlboro противоречит этим заявлениям.

Давайте посмотрим правде в глаза: если бы компания серьезно настроена прекратить продажу сигарет, она бы не рекламировала сигареты,

– заявил директор организации Stop у Vital Strategies Хорхе Алдей.

Особое беспокойство вызывает активность кампании в соцсетях – YouTube, Instagram и TikTok, которые имеют огромную молодежную аудиторию. В то же время в Philip Morris уверяют, что маркетинг ориентирован исключительно на взрослых курильщиков и соответствует законодательным требованиям.

В компании отметили, что:

43% доходов PMI уже приходится на бездымные продукты;

за последние 10 лет компания продала на 240 миллиардов сигарет меньше;

реклама якобы не направлена на молодежь.

Что это значит?

Скандал вокруг Marlboro демонстрирует, что крупные табачные корпорации продолжают балансировать между:

заявлениями о "будущем без сигарет";

реальным продвижением табачных брендов;

борьбой за новую аудиторию.

Какой прогноз? На фоне критики в ряде стран могут ужесточить ограничения на рекламу табака, антитабачные организации продолжат давление на Philip Morris, а регуляторы могут проверить кампанию на предмет скрытого маркетинга для молодежи.

Обратите внимание! История с кампанией "Я – Marlboro" в очередной раз поставила под сомнение заявления Philip Morris о постепенном отказе от сигаретного бизнеса. Несмотря на развитие бездымных продуктов, компания продолжает активно продвигать бренд Marlboro, а эксперты видят в новой рекламе попытку привлечь молодое поколение потребителей к табачной продукции.

Что известно об обвале рынка сигарет в Европе?

Сокращение рынка табачных изделий в Европе в четвертом квартале прошлого года ускорилось, пишет "Интерфакс-Украина".

Всего за год рынок потерял 3,5%, отчитались в Philip Morris International:

значительное падение реализации в четвертом квартале прошлого года было зафиксировано в Польше – на 15,4%;

менее значительное во Франции – на 9,4%;

частично их удалось компенсировать ростом продаж в Болгарии – на 8,3%;

Германии – на 1,7%;

Сербии – на 6,4%.

Известно, что падение было вызвано сокращение продаж сигарет на 5%, тогда как реализация систем нагревания табака (HTU) продолжала расти.

Всего за прошлый год Philip Morris удалось увеличить продажи в мире на 1,4% за счет роста реализации бездымных продуктов на 12,8%, в том числе HTU – на 11,0%, тогда как продажи сигарет сократились на 1,5%.

Тренд на здоровье закрепился: почему люди начинают отказываться от сигарет?

Тренд на здоровый образ жизни уже давно перестал быть "модной волной" – он постепенно превращается в социальную норму. И все чаще это касается не только питания или спорта, но и отказа от курения.

Во время онлайн-конференции OPEN SCIENCE эксперты из табачной отрасли и никотиновых продуктов обсуждали, как меняется отношение к курению среди совершеннолетних потребителей. Среди ключевых факторов, которые влияют на отказ от сигарет:

усиление научных данных о вреде табачного дыма;

рост осведомленности о пассивном курении;

социальное давление и изменение поведенческих норм в городах;

развитие бездымных альтернатив.

Как отмечают участники дискуссии, доступ к научно обоснованной информации об альтернативах становится ключевым фактором для тех, кто пытается снизить риски, но не готов полностью отказаться от никотина.

Что говорят эксперты о рисках и альтернативах?

Представители табачной индустрии и исследовательских направлений отмечают: главный фактор вреда – именно сигаретный дым.

Мы можем наблюдать, как меняется динамика болезней, связанных с курением в странах, где происходит переход на альтернативные продукты,

– отмечает Жизель Бейкер.

Она приводит пример Японии, где, по ее словам, после 2017 года фиксируются изменения в обращениях по обострениям легочных заболеваний.

Эксперты также объясняют принцип бездымных систем:

табак в них не горит, а нагревается;

это уменьшает образование большого количества токсичных веществ;

риски для здоровья, по их данным, ниже по сравнению с традиционными сигаретами.

В то же время они подчеркивают: полностью безопасных никотиновых продуктов не существует, ведь зависимость остается.

Отдельный блок дискуссии касался подхода harm reduction – снижения вреда вместо полного отказа "здесь и сейчас". Эксперты также отмечают, что исследования продолжаются, в частности по:

долгосрочного влияния систем нагревания табака;

изменений в здоровье курильщиков после перехода;

сравнение токсичности различных форматов потребления никотина.

Организму человека, который курил в течение 20 лет, нанесено много вреда, и даже если мы наблюдаем уменьшение этого вреда, необходимо разобраться, что из этого было обусловлено генетикой, а что – курением. Какими были изменения, какая связь между ними. Такие исследования проводятся среди больших групп населения и требуют времени,

– объяснил Жизель Бейкер.

Какова ситуация с рынком сигарет в Украине?

Рынок легальных сигарет последние два года в Украине сокращается на 10-15% ежегодно.

Что происходит последние два года? Из-за того, что растет нелегальный рынок, темпы падения легального рынка просто невероятные: такого не было никогда в Украине, чтобы рынок легальных сигарет сокращался на 10 – 15% в год,

– говорит гендиректор "Филип Моррис Украина" Максим Барабаш.

По его словам, потребители выбирают нелегальный рынок, потому что из-за повышения акцизов разница в цене легального и нелегального продукта значительно возросла.