Глава Пентагона Хэгсет хотел инвестировать в оборонку перед операцией в Иране, – FT

Вокруг министра обороны США Пита Гегсета разворачивается новый информационный скандал. По данным источников, его брокер пытался вложить значительные средства в фонд, связанный с оборонной отраслью, незадолго до военной эскалации между США, Израилем и Ираном.

Что известно о скандале с участием инвестиций Пита Гегсета в США?

Скандал развернулся вокруг возможных инвестиций через Morgan Stanley в фонд от BlackRock, пишет FT.

По словам людей, знакомых с ситуацией, в феврале брокер Гегсета обратился к BlackRock относительно вложений в Defense Industrials Active ETF – фонд, ориентированный на компании оборонного сектора.

Запрос якобы вызвал обсуждение внутри BlackRock, ведь речь шла об интересе от имени влиятельного клиента. Этот фонд акций стоимостью 3,2 миллиарда долларов нацелен на "возможности роста, инвестируя в компании, которые могут получить выгоду от увеличения государственных расходов на оборону и безопасность".

После появления информации в Financial Times Пентагон резко отреагировал:

Это утверждение является полностью ложным и сфабрикованным. Ни министр Гегсет, ни один из его представителей не обращались к BlackRock по любым подобным инвестициям. Это еще одна безосновательная, нечестная клевета, направленная на введение общественности в заблуждение. Мы требуем немедленного опровержения,

– говорит представитель оборонного ведомства Шон Парнелл.

Сами BlackRock и Morgan Stanley публично комментировать ситуацию отказались. Известно, что эти инвестиции так и не были осуществлены. Одной из причин стало то, что фонд на тот момент еще не был доступен клиентам Morgan Stanley.

Впрочем, даже сама попытка таких вложений вызвала беспокойство. Ведь, по данным журналистов, это происходило на фоне подготовки к масштабным военным действиям против Ирана.

Интересно! Сам Дональд Трамп ранее называл Гегсета одним из ключевых сторонников жесткой линии в отношении Тегерана. Министр обороны считался одним из главных лоббистов военной кампании.

Что говорил Хегсет об Украине?

В 2025 году Дональд Трамп выбрал Пита Гегсета, телеведущего Fox News, на должность министра обороны США, пишет 24 Канал.

На своих страницах Пит Гегсет не делает заявлений относительно войны в Украине. Самый известный свой комментарий телеведущий дал в феврале 2022 года, когда Путин начал вторжение.

Так, в эфире Fox News Хегсет сказал, что события в Украине имеют важное значение. Впрочем, телеведущий быстро сменил фокус, переведя тему на проблемы США.

То, что происходит в Украине, важно. Но все это блекнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на улицах, с либерализмом, который я вижу в своей культуре, с инфляцией, которую я вижу в своем кармане, качество жизни рядовых американцев снизилось,

– говорил Хегсет о начале войны России против Украины.

В первые недели полномасштабной войны Гегсет называл Путина военным преступником, выступал за ускорение оказания помощи Украине и критиковал Байдена за медленные решения.

Тогда же Гегсет раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению, являются "устаревшими, лишенными вооружения, под угрозой вторжения и бессильными", похвалил действия Китая, который имеет "полный спектр долгосрочного видения". Но вместе с тем, важно подчеркнуть, что Хэгсет не хочет, чтобы США глубже приобщались к войне против России. В одном из шоу телеведущий отмечал: "Если Украина сможет защитить себя... прекрасно, но я не хочу, чтобы американское вмешательство заходило глубоко в Европу и заставляло Путина чувствовать себя загнанным в угол".

Однажды Хэгсет даже выругался в адрес российского диктатора. Впрочем, пока точная позиция Гегсета по Украине и войне, которую развязала Россия, остается неизвестной. После выступлений в феврале 2022 года телеведущий не делал заявлений по этому поводу.

