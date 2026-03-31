Що відомо про скандал за участі інвестицій Піта Гегсета у США?

Скандал розгорнувся довкола можливих інвестицій через Morgan Stanley у фонд від BlackRock, пише FT.

Дивіться також Десантники США масово прибувають на Близький Схід: чи вирішив Трамп долю війни з Іраном

За словами людей, обізнаних із ситуацією, у лютому брокер Гегсета звернувся до BlackRock щодо вкладень у Defense Industrials Active ETF – фонд, орієнтований на компанії оборонного сектору.

Запит нібито викликав обговорення всередині BlackRock, адже мова йшла про інтерес від імені впливового клієнта. Цей фонд акцій вартістю 3,2 мільярда доларів націлений на "можливості зростання, інвестуючи в компанії, які можуть отримати вигоду від збільшення державних витрат на оборону та безпеку".

Після появи інформації у Financial Times Пентагон різко відреагував:

Це твердження є повністю хибним та сфабрикованим. Ні міністр Гегсет, ні жоден з його представників не зверталися до BlackRock щодо будь-яких подібних інвестицій. Це ще один безпідставний, нечесний наклеп, спрямований на введення громадськості в оману. Ми вимагаємо негайного спростування,

– каже речник оборонного відомства Шон Парнелл.

Самі BlackRock і Morgan Stanley публічно коментувати ситуацію відмовилися. Відомо, що ці інвестиції так і не були здійснені. Однією з причин стало те, що фонд на той момент ще не був доступний клієнтам Morgan Stanley.

Втім, навіть сама спроба таких вкладень викликала занепокоєння. Адже, за даними журналістів, це відбувалося на тлі підготовки до масштабних військових дій проти Ірану.

Цікаво! Сам Дональд Трамп раніше називав Гегсета одним із ключових прихильників жорсткої лінії щодо Тегерана. Міністр оборони вважався одним із головних лобістів військової кампанії.

Що говорив Гегсет про Україну?

У 2025 року Дональд Трамп обрав Піта Гегсета, телеведучого Fox News, на посаду міністра оборони США, пише 24 Канал.

На своїх сторінках Піт Гегсет немає заяв щодо війни в Україні. Найвідоміший свій коментар телеведучий дав у лютому 2022 року, коли Путін почав вторгнення.

Так, в ефірі Fox News Гегсет сказав, що події в Україні мають важливе значення. Втім, телеведучий швидко змінив фокус, перевівши тему на проблеми США.

Те, що відбувається в Україні, важливо. Але все це блякне порівняно зі злочинністю, яку я бачу на вулицях, з лібералізмом, який я бачу у своїй культурі, з інфляцією, яку я бачу у своїй кишені, якість життя пересічних американців знизилася,

– говорив Гегсет про початок війни Росії проти України.

У перші тижні повномасштабної війни Гегсет називав Путіна воєнним злочинцем, виступав за пришвидшення надання допомоги Україні та критикував Байдена за повільні рішення.

Тоді ж Гегсет розкритикував європейські країни, які, на його думку, є "застарілими, позбавленими озброєння, під загрозою вторгнення та безсилими", похвалив дії Китаю, який має "повний спектр довгострокового бачення". Але разом з тим, важливо наголосити, що Гегсет не хоче, щоб США глибше долучались до війни проти Росії. В одному з шоу телеведучий наголошував: "Якщо Україна зможе захистити себе… чудово, але я не хочу, щоб американське втручання заходило глибоко в Європу і змушувало Путіна відчувати себе загнаним у кут".

Одного разу Гегсет навіть вилаявся на адресу російського диктатора. Втім, наразі точна позиція Гегсета щодо України та війни, яку розв'язала Росія, залишається невідомою. Після виступів у лютому 2022 року телеведучий не робив заяв щодо цього.

Останні новини про конфлікт США та Ірану