Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на заявления двух американских чиновников, которые отметили, что Трамп взвешивает свои следующие шаги в войне против Ирана.
Смотрите также США готовят высадку войск и наземную операцию в Иране: это может стать катастрофой для Трампа
Что известно о переброске войск США на Ближний Восток?
Первые заявления о возможности развертывания тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближнем Востоке появились еще 18 марта.
На выходных на Ближний Восток уже прибыло около 2500 морских пехотинцев.
А утром 31 марта стало известно и о переброске 82-й воздушно-десантной дивизии. В частности, речь идет о командном штабе дивизии, подразделениях обеспечения и бригадной боевой группе.
По данным СМИ, прибытие десантников продлится в течение недели. Таким образом численность контингента составит около 3 тысяч военнослужащих дивизии. В то же время решение о введении войск на территорию Ирана еще не принято.
Эти силы могут использовать для нескольких целей в войне в Иране, в том числе и для захвата острова Харк.
Справочно. Остров Харк – центр экспорта 90% нефти Ирана. Администрация Трампа ранее уже обсуждала отправки наземных войск туда. Но такую операцию называли очень рискованной, потому что Иран имеет возможность добраться до острова с помощью ракет и беспилотников.
Война с Ираном: последние новости
Президент Зеленский предупредил лидеров Ближнего Востока о возможных наземных действиях Ирана, который применил FPV-дроны против вертолета в Ираке. Этими дронами пользуется Россия и Украина только на фронте.
Также Иран 31 марта атаковал танкер "Аль-Салми" под флагом Кувейта возле Дубая. Это произошло как раз после того, как Трамп предупредил, что Штаты уничтожат иранские энергетические заводы и нефтяные скважины, если не будет открыт Ормузский пролив.
Несмотря на это, СМИ пишут, что Трамп сообщил своей команде о готовности закончить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив не будет полностью разблокирован.