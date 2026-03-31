Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на заявления двух американских чиновников, которые отметили, что Трамп взвешивает свои следующие шаги в войне против Ирана.

Что известно о переброске войск США на Ближний Восток?

Первые заявления о возможности развертывания тысяч дополнительных американских военнослужащих на Ближнем Востоке появились еще 18 марта.

На выходных на Ближний Восток уже прибыло около 2500 морских пехотинцев.

А утром 31 марта стало известно и о переброске 82-й воздушно-десантной дивизии. В частности, речь идет о командном штабе дивизии, подразделениях обеспечения и бригадной боевой группе.

По данным СМИ, прибытие десантников продлится в течение недели. Таким образом численность контингента составит около 3 тысяч военнослужащих дивизии. В то же время решение о введении войск на территорию Ирана еще не принято.

Эти силы могут использовать для нескольких целей в войне в Иране, в том числе и для захвата острова Харк.

Справочно. Остров Харк – центр экспорта 90% нефти Ирана. Администрация Трампа ранее уже обсуждала отправки наземных войск туда. Но такую операцию называли очень рискованной, потому что Иран имеет возможность добраться до острова с помощью ракет и беспилотников.

