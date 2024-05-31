Веганское меню в "Интерсити": кто заменит WOG Cafe в поездах Укрзализныци
Источник:Укрзализныця
В течение долгого времени WOG Cafe обслуживало пассажиров Укрзализныци. Однако теперь этот функционал перейдет на себя другая компания. Вследствие чего, пассажиры получат новые возможности.
Какое теперь кафе в "Укрзализныце"
З 1 июня WOG Cafe заменит ray AB cafe. Благодаря этому, питание в поездах станет более разнообразным, поскольку в меню появится много новых позиций, в частности веганских.
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Новая страница в бортовых обедах – а также завтраках, полдниках, ужинах и даже полуночных перекусах – на скоростных поездах Укрзализныци! Приветствуем на борту ray AB cafe – победителя прозрачного конкурса от железной дороги, который уже готов с 1 июня угощать вас вкусностями в дороге!,
– говорится в официальном сообщении перевозчика.
Что изменится для пассажиров
Всего в меню появилась 33 новые позиции. Среди них стоит выделить:
- рыбный обед;
- детское меню;
- круассаны с различными начинками;
- теплый куриный бульон.
При этом, компания заверила, что по-прежнему, пассажиры смогут попробовать самые популярные блюда. Речь идет о легендарных сырниках и хот-догах.Обратите внимание! Цены на комплексные обеды и воду в билете остались без изменений. Бронирование еды доступно заранее в приложении перевозчика.