Adobe отказался покупать Figma: европейские регуляторы "убили" сделку на 20 миллиардов долларов

Компания Adobe отказалась от сделки, к которой готовилась в течение длительного времени. Американская корпорация хотела купить сервис для дизайнеров Figma, но в планы вмешались регуляторы.

Регуляторы сорвали сделку на 20 миллиардов долларов

Гигант Adobe Inc., занимающийся программным обеспечением для обработки изображений и видео, отказался покупать Figma. Компания очень хотела стать владельцем онлайн-сервиса для дизайнеров, но не смогла получить согласование европейских регуляторов.

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Обе компании верят в перспективу объединения, но согласились расторгнуть предварительное соглашение.

Пока нет четкого пути получения необходимых регуляторных разрешений от Европейской комиссии и Управления по рынкам и конкуренции Великобритании,

– сообщили в Adobe.

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Новость о договоре на приобретение Figma Adobe объявил еще в сентябре 2020 года. Сумма сделки должна была составить 20 млрд долларов.

Впрочем, почти сразу после этого регуляторы сообщили, что такое большое слияние чревато конкуренцией. Предварительное соглашение было разорвано по соглашению сторон, Adobe заплатит Figma оговоренную комиссию.