Регулятори зірвали угоду на 20 мільярдів доларів

Гігант Adobe Inc., який займається програмним забезпеченням для обробки зображень та відео, відмовився купувати Figma. Компанія дуже хотіла стати власником онлайн-сервісу для дизайнерів, але не зміг отримати погодження європейських регуляторів.

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Обидві компанії вірять у перспективу об'єднання, але погодилися розірвати попередню угоду.

Наразі немає чіткого шляху отримання необхідних регуляторних дозволів від Європейської комісії та Управління з ринків та конкуренції Великої Британії,

– повідомили в Adobe.

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Новину про договір щодо придбання Figma Adobe оголосив ще у вересні 2020 року. Сума угоди повинна була скласти 20 мільярдів доларів.

Втім, майже одразу після цього регулятори повідомили, що таке велике злиття загрожує конкуренції. Попередню угоду розірвали за згодою сторін, Adobe заплатить Figma обумовлену комісію.