Акции Ryanair упали: почему известный лоукостер жалуется на европейские аэропорты

Акции Ryanair начали обваливаться после публикации квартального отчета. Сейчас они упали на 12,5%.

Что происходит с акциями Ryanair

С апреля по июнь прибыль Ryanair упала на 46%, если сравнивать с аналогичным показателем 2023 года. И это при том, что авиакомпания увеличила количество перевозок на 10%.

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Основной причиной уменьшения доходов Ryanair является снижение стоимости билетов. Сейчас их средняя цена в годовом измерении составляет 41,93 евро. Ранее это значение достигало 49,07 евро.

Как объясняют представители Ryanair, билеты дешевеют, потому что авиакомпания вынуждена компенсировать неэффективную работу аэропортов в Европе.

Майкл О'Лири Генеральный директор Ryanair Мы столкнулись со значительным ухудшением пропускной способности европейских служб управления воздушным движением, что привело к многочисленным задержкам и отмене рейсов, особенно утренних рейсов первой волны. Это делает более неотложным проведение Европейской комиссией и Европарламентом давно отложенной реформы безнадежно неэффективных служб управления воздушным движением в Европе.