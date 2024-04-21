"Превращается в новую нефть": какой популярный продукт бьет все ценовые рекорды

Цена какао продолжает расти. Выглядит так, что отметка в 11 тысяч долларов за тонну бобов - это еще далеко не предел.

Цена какао продолжает расти

Цены какао достигли нового рекордного показателя. Цена за тонну сырья составила более 11 тысяч долларов, и это речь идет о фьючерсах.

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Только в первом квартале 2024 года цены на переработку какао выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики говорят, что этот показатель в Северной Америке будет расти.

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Зато в Европе и Азии цена на переработку какао немного снизилась. Впрочем, это явление на фоне общего кризиса может иметь временный характер.

Как известно, урожай какао в западноафриканских странах очень плохой, из-за чего рынки оказались в условиях дефицита. Это спровоцировало рост цены какао, с января показатель вырос вдвое.

Начали падать и акции производителей шоколада. Затраты на производство растут, из-за чего они продают продукцию с меньшим содержанием шоколада.