Ціна какао продовжує рости

Ціни какао сягнули нового рекордного показника. Ціна за тонну сировини склала понад 11 тисяч доларів, і це мова йде про ф'ючерси.

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Лише у першому кварталі 2024 року ціни на переробку какао виросли на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Аналітики кажуть, що цей показник у Північній Америці буде зростати.

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Натомість у Європі та Азії ціна на переробку какао трішки знизилася. Втім, це явище на тлі загальної кризи може мати тимчасовий характер.

Як відомо, урожай какао у західноафриканських країнах дуже поганий, через що ринки опинилися в умовах дефіциту. Це спровокувало зростання ціни какао, від січня показник виріс вдвічі.

Почали падати і акції виробників шоколаду. Витрати на виробництво зростають, через що вони продають продукцію з меншим вмістом шоколаду.