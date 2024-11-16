Расслабиться не получится: какой прием придумали фастфуды, чтобы ускорить поток людей
Маркетологам принадлежит много гениальных идей. Они нас фактически окружают, хотя обычно мы не обращаем на них никакого внимания.
Когда скорость важна
Поток людей – важный элемент в жизни фастфудов, рассказывает 24 Канал. Для этих заведений крайне важно, чтобы люди быстро ели и не занимали места надолго.
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Конечно, заявлять гостям подобные требования никто не будет. Поэтому нужно было найти решение, которое бы побудило посетителей не отвлекаться от еды и не становиться преградой для общего потока.
Помогает музыка
Именно с этой целью в заведениях быстрого питания играет энергичная музыка. Подсознательно люди начинают подстраиваться под ее ритм, что вполне соответствует их желанию быстро и вкусно перекусить, а заведение не беспокоится о текучести посетителей.
Кстати, сегодня саунд-дизайнеры помогают заведениям создать действительно незабываемую атмосферу.