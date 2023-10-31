Испания купит долю одного из крупнейших операторов: как Саудовская Аравия испугала чиновников

На испанском рынке телекоммуникационных услуг началась большая борьба. В гонку за власть собираются вмешаться и местные власти.

Попытка остановить саудитов

Компания Saudi Telecom объявила о том, что хочет "зайти" на испанский рынок через приобретение доли у Telefonica SA. По словам саудитов, они собираются стать крупнейшим акционером телекоммуникационного оператора.

К теме Vodafone хочет продать долю своего испанского бизнеса: сколько миллиардов заработает компания

Как стало известно журналистам, речь идет о приобретении 10% акций за 2,1 млрд евро. Это очень обеспокоило испанское правительство, которое видит в действиях саудовской компании угрозу национальной безопасности.

Telefonica SA предоставляет услуги для Минобороны и армии Испании, поэтому правительство рассматривает два варианта: либо самому выкупить долю у Telefonica SA, либо ограничить влияние саудитов на компанию.

Ранее США подозревали Саудовскую Аравию в сотрудничестве с Китаем и даже угрожали ограничить поставки инновационных чипов, использующихся в сфере искусственного интеллекта.

Saudi Telecom контролирует суверенный фонд королевства Саудовской Аравии. Пока компания не подавала официального запроса в испанское правительство на разрешение приобретения доли местного оператора.

Мы гарантируем, что любые иностранные инвестиции не будут превышать пределы, предусматривающие чрезмерное влияние на стратегические компании или доступ к критически важным технологиям,

– заявлял Педро Санчес, исполняющий обязанности премьер-министра Испании.

Отметим, что Orange SA и Masmovil Ibercom SA объявили о слиянии и ждут соответствующего разрешения. После объединения они будут являться крупнейшим игроком на телекоммуникационном рынке Испании. Telefonica SA является их крупнейшим конкурентом.