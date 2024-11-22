Испания оштрафовала лоукостеры на почти 200 миллионов евро

Министерство по защите прав потребителей Испании оштрафовало сразу несколько бюджетных авиакомпаний. Общая сумма штрафов достигла 179 миллионов евро.

За что оштрафовали лоукостеры

Испанское министерство оштрафовало лоукостеры за несколько нарушений, в частности, взыскание дополнительной платы с потребителей за определенные услуги, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие компании оштрафовали:

компания Volotea получила штраф – 1,2 миллиона евро;

easyJet – 29 миллионов евро;

Vueling – 39 миллионов евро;

Norwegian – 1,6 миллиона евро;

Ryanair – 108 миллионов евро.

За какие нарушения штрафовали авиакомпании:

взимание платы за ручную кладь большого размера;

взыскание дополнительной платы за выбор места;

отказ в наличном расчете за покупку товаров на борту;

отказ в расчете наличными на стойках регистрации;

взыскание дополнительной платы за распечатку посадочных талонов.

Министерство объявило о штрафах в мае и отклонило апелляции, которые подавали компании.

Как компании отреагировали на штрафы

Хавьер Гандара, председатель отраслевой группы ALA заявил о намерении авиакомпаний обжаловать штрафы именно за ручную кладь. В то же время относительно других мер (например, таких как принуждение принимать наличные при продаже вещей на борту) компании, вероятно не будут выступать.

Обратите внимание! Гандара заявил, что такое решение министерства негативно повлияет на испанскую туристическую отрасль, поскольку авиакомпании будут вводить плату за "ненужные" пассажирам услуги, чтобы компенсировать убытки.