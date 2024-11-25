В центре Львова закрываются или продаются заведения питания: почему явление может стать массовым

Работать во время войны бизнесу становится все дальше сложнее. Особенно на это влияет платежеспособность населения.

Негативная тенденция

Более 50 ресторанов в центре Львова или закрываются, или готовы рассмотреть предложения по продаже. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соучредителя холдинга !FEST Юрия Назарука.

Интересно Вакансий станет больше, а зарплаты вырастут: как изменится рынок труда в 2025 году

После зимы будет твердо больше. Весь сектор услуг и гостеприимства падает. Будет куча закрытий и увольнений. И это во Львове,

– рассказал Назарук.

В чем причины

Главный фактор – падение спроса, ведь денег у людей больше не становится.

Самое важное меньше денег – такое ощущение, что кровь густеет и все замедляется,

– заметил Назарук.

Также он не понимает, зачем во Львове комендантский час, ведь временные ограничения тоже влияют на поток людей, который бизнес может обслуживать. Соучредитель холдинга !FEST считает, что тяжелые последствия войны Украине придется преодолевать и в бизнесе, который за эти несколько лет существенно пострадал.