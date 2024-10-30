Сигареты больше не в моде: крупнейшему бренду в мире придется закрыть два завода

Philip Morris придется сократить свои производственные мощности. Все –из-за падения спроса на их табачную продукцию.

Трудности гиганта

Табачная компания Philip Morris закроет два завода в Германии. На такой шаг корпорация вынуждена пойти из-за стабильного сокращения спроса на сигареты в Европе, информирует Bild.

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В первой половине 2025 года остановится производство на фабрике по обработке табака в Берлине. Следующим на очереди будет дрезденский завод, где с 2019 года производился табак для самостоятельной скрутки сигарет.

Вследствие такого шага компании придется сократить 372 человека. Впрочем, им пообещали "справедливые решения".

Индустрия трансформируется

Решение Philip Morris о сокращении табачного производства отражает изменения в табачной индустрии. Спрос на традиционные сигареты снижается, и компании адаптируются к новым условиям рынка, изготавливая аналоги.

В прошлом году глава немецкого подразделения Philip Morris Маркус Эссинг в интервью Bild заявлял, что компания вообще собирается в будущем отказаться от производства традиционных сигарет, которые теряют популярность.