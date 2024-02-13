Поляки обещают "шокирующую" информацию об украинском зерне – претензия на миллиарды злотых

Польские фермеры продолжают общенациональную забастовку и блокаду пунктов пропуска с Украиной. Они убеждены, что их рынок понес большие убытки.

Поляки обещают "шокирующую" информацию об украинском зерне

Протесты польских фермеров из-за беспошлинного импорта украинской агропродукции в ЕС и против новых экологических требований для аграриев продолжаются. Кроме того, по мнению поляков, импорт из Украины был осуществлен с нарушениями, и всю соответствующую информацию хотят обнародовать.

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В частности, заместитель министра сельского хозяйства и развития села Михал Колодзейчак заявил, что уже собрал всю информацию об импортерах украинского зерна. Теперь он будет искать правовые основания, чтобы его обнародовать.

На этой неделе мы будем опираться на юридические выводы. Мы хотим, чтобы каждый поляк мог увидеть, кто зарабатывал деньги, когда у польских фермеров были большие проблемы,

– сказал Колодзейчак.

По его словам, список предыдущего правительства оказался недействительным, поэтому ему пришлось собирать информацию от различных служб. Он заявил, что она шокирующая, мол, на польский рынок попало 330 тысяч тонн технического зерна, которое затем реализовали на потребление.

Самая дешевая пшеница, импортирована из Украины в прошлом году, стоила 51 злотый за тонну, что в 20 раз ниже порога рентабельности выращивания в Польше. Всего в Украину поступило 6 миллиардов злотых, – заявил чиновник.

Местный аналитик Мирослав Марчиняк заявил, что публикация списка компаний, которые закупили техническое зерно и продали его как потребительское, должна "закрыть эту тему". Также он добавил, что Польша потеряла два года, и требует немедленных системных решений.

Сами представители польского зернового рынка протестуют против публикации любых списков, однако напряжение дошло до такого уровня, что считаться с их интересами уже не собираются.