В августе производственная активность в Китае снизилась до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Это заставило правительство продолжить реализацию мер для дополнительного стимулирования домохозяйств.

Падение закупок в Китае

Индекс менеджеров по закупкам Национального бюро статистики Китая снизился до 49,1 в августе, по сравнению с 49,4 в июле из-за падения цен на продукцию и борьбу предпринимателей за новые заказы.

Читайте также: Нож в спину: как Китай нанес торговый удар по России

Это уже шестое подряд снижение и четвертый месяц подряд, когда индекс находится ниже уровня 50, отделяющего рост от спада. Настроения среди производителей остаются пессимистическими из-за затянувшегося кризиса на рынке недвижимости, который ограничивает внутренний спрос.

Интересно! В частности, ограничения Запада влияют на китайский экспорт, в частности электромобилей.

Фискальная политика остается достаточно ограничительной, что, возможно, повлияло на слабый экономический импульс. Чтобы достичь экономической стабилизации, фискальная политика должна стать гораздо более благоприятной. В условиях замедления экономики США экспорт может оказаться не таким надежным источником роста, как в первой половине года,

– сказал Чживей Чжан, главный экономист Pinpoint Asset Management.

Политические советники обсуждают возможность того, что Пекин может решить перенести часть квоты на выпуск облигаций на следующий год, если экономический рост не покажет признаков стабилизации до конца лета.