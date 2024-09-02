Падіння закупівель у Китаї

Індекс менеджерів із закупівель Національного бюро статистики Китаю знизився до 49,1 у серпні, порівняно з 49,4 у липні через падіння цін на продукцію та боротьбу підприємців за нові замовлення.

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Це вже шосте поспіль зниження і четвертий місяць підряд, коли індекс перебуває нижче рівня 50, що відокремлює зростання від спаду. Настрої серед виробників залишаються песимістичними через тривалу кризу на ринку нерухомості, яка обмежує внутрішній попит.

Цікаво! Зокрема, обмеження Заходу впливають на китайський експорт, зокрема електромобілів.

Фіскальна політика залишається досить обмежувальною, що, можливо, вплинуло на слабкий економічний імпульс. Щоб досягти економічної стабілізації, фіскальна політика має стати набагато більш сприятливою. В умовах уповільнення економіки США експорт може виявитися не таким надійним джерелом зростання, як у першій половині року,

– сказав Чживей Чжан, головний економіст Pinpoint Asset Management.

Політичні радники обговорюють можливість того, що Пекін може вирішити перенести частину квоти на випуск облігацій на наступний рік, якщо економічне зростання не покаже ознак стабілізації до кінця літа.