Россияне уже не могут ремонтировать даже китайские автомобили – запчасти ждут по 5 месяцев
После того, как известные бренды авто покинули рынок агрессора, россияне пересели на китайские марки. Несмотря на то, что китайцы подняли цены, а в случае поломок, которые случаются часто, ждать обслуживания приходится месяцами.
У россиян серьезные проблемы с запчастями
С началом полномасштабного вторжения европейские марки авто покинули российский рынок. Их место заняли китайские бренды, однако россияне и их СМИ жалуются, что это совсем не равноценная замена.
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Запчастей для ремонта китайских авто приходится ждать от 3 до 5 месяцев. Поскольку китайские автомобили в России ломаются чуть ли не сразу, проблема уже приобрела большой размах.
Я купила новое авто Changan UNI-V в июле 2023 года за 2,7 миллиона рублей. Машина уже месяцев стоит на сервисе, потому что нет нужных запчастей,
– жалуется россиянка.
Самые большие проблемы у марок, которые только недавно вышли на российский рынок. Это Changan, Li, Zeekr, FAW и BYD. В Chery, Geely и Haval дела несколько лучше, однако задержки также есть. Что касается дефицитных запчастей, то это прежде всего коробки переключения передач, задние крылья, кузова и элементы салонов.
Несмотря на то, что проблема длится несколько месяцев, никто проблем с логистикой решать не собирается. Единственное решение, которое нашли в России – использовать подержанные детали.
Хотя в России работают 2000 дилерских центров китайских марок, часть из брендов до сих пор официально не представлена. Доля б/у запчастей на российском рынке деталей уже достигла 40%.