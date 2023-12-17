В Украине стало меньше словацких компаний: сколько уже ушло

Из-за войны часть иностранного бизнеса ушла с украинского рынка. Большое количество компаний и брендов уже вернулись, но иногда динамика далека от положительной.

Сколько словацких компаний ушло с рынка Украины

За период полномасштабной войны количество словацких компаний в Украине существенно сократилось. Пока известно, что треть компаний уже прекратила свою деятельность на нашей территории.

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По словам посла Словакии в Украине Марека Шафина, о разочаровании речь совершенно не идет, и словацкий бизнес до сих пор рассматривает Украину как территорию возможностей.

До сих пор чувствуется заинтересованность словаков делать бизнес в Украине и инвестировать в перспективные отрасли экономики,

– заверил он.

Посол также добавил, что прямо сейчас появляются новые словацкие компании, заинтересованные в участии в восстановлении экономики Украины. В частности, речь идет о сферах энергетики, аграрном секторе и развитии здравоохранения.

Несколько проектов удалось реализовать в Киевской области, в очереди Чернигов и Черниговская область. Кроме того, словацкие бизнесмены активно проявляют интерес к Закарпатью, ведь это приграничный регион. Здесь в основном планируют заняться предоставлением жилья перемещенным лицам, а также помочь работникам, релокированным с оккупированных территорий или предприятий.

Напомним, польские перевозчики получили разрешение на продление протестов на границе с Украиной. Они могут заблокировать один из пунктов пропуска в ближайшее время.