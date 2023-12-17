Скільки словацьких компаній пішли з ринку України

За період повномасштабної війни кількість словацьких компаній в Україні суттєво скоротилася. Наразі відомо, що третина компаній вже припинила свою діяльність на нашій території.

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За словами посла Словаччини в Україні Марека Шафіна, про розчарування мова абсолютно не йде, і словацький бізнес досі розглядає Україну як територію можливостей.

Досі відчувається зацікавленість словаків робити бізнес в Україні та інвестувати в перспективні галузі економіки,

– запевнив він.

Посол також додав, що просто зараз з'являються нові словацькі компанії, які зацікавлені в участі у відновленні економіки України. Зокрема, йдеться про сфери енергетики, аграрний сектор та розвиток охорони здоров'я.

Кілька проєктів вдалося реалізувати у Київській області, на черзі Чернігів та Чернігівська область. Окрім того, словацькі бізнесмени активно виявляють інтерес до Закарпаття, адже це прикордонний регіон. Тут в основному планують зайнятися наданням житла переміщеним особам, а також допомогти працівникам, які релоковані з окупованих територій або підприємств.

Нагадаємо, польські перевізники отримали дозвіл на продовження протестів на кордоні з Україною. Вони можуть заблокувати один із пунктів пропуску вже найближчим часом.