Музыканты будут бунтовать: Spotify не будет блокировать произведения, что создал ИИ

Совсем скоро художникам придется еще больше сражаться за место на рынке. Все из-за конкурента, который способен постоянно работать и творить в считанные секунды.

Музыканты против искусственного интеллекта

Платформа Spotify не рассматривает возможность блокировки музыкальных произведений, которые создал искусственный интеллект. Об этом заявил директор стриминговой платформы Дэниел Эк.

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По его мнению, искусственный интеллект имеет право на создание музыки. Единственное условие – технология не должна выдавать себя за реального живого исполнителя, разве что тот сам на это согласится. Именно поэтому компания удалила трек, который технология создала клонированными голосами Дрейка и The Weeknd.

Известные писатели подали в суд на OpenAI. По их мнению, компания, создавшая ChatGPT, нарушила их авторские права.

По мнению Эка, искусственный интеллект уже вошел в индустрию музыки, поэтому следует думать о новых правилах игры, которые учтут этот фактор.

Это будет сложно,

– считает директор платформы.

Единственный шаг, на который пошел Spotify для ограничения искусственного интеллекта – это использовать свой контент для обучения машинным моделям.