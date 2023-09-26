Музыканты будут бунтовать: Spotify не будет блокировать произведения, что создал ИИ
Источник:ВВС
Совсем скоро художникам придется еще больше сражаться за место на рынке. Все из-за конкурента, который способен постоянно работать и творить в считанные секунды.
Музыканты против искусственного интеллекта
Платформа Spotify не рассматривает возможность блокировки музыкальных произведений, которые создал искусственный интеллект. Об этом заявил директор стриминговой платформы Дэниел Эк.
Кстати Эстония – мощный хаб для стартапов: чему у них стоит поучиться
По его мнению, искусственный интеллект имеет право на создание музыки. Единственное условие – технология не должна выдавать себя за реального живого исполнителя, разве что тот сам на это согласится. Именно поэтому компания удалила трек, который технология создала клонированными голосами Дрейка и The Weeknd.К теме! Известные писатели подали в суд на OpenAI. По их мнению, компания, создавшая ChatGPT, нарушила их авторские права.
По мнению Эка, искусственный интеллект уже вошел в индустрию музыки, поэтому следует думать о новых правилах игры, которые учтут этот фактор.
Это будет сложно,
– считает директор платформы.
Единственный шаг, на который пошел Spotify для ограничения искусственного интеллекта – это использовать свой контент для обучения машинным моделям.