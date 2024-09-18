Почему Львов планирует разорвать контракт с поляками на строительство завода по переработке ТБО

Во Львове продолжается строительство завода по механико-биологической переработке твердых бытовых отходов. Работы выполняет польская компания "Control Process SA".

Почему контракт могут расторгнуть

Как сообщает коммунальное предприятие "Зеленый город" в городе Львов, польский подрядчик не выполнил часть своих обязательств. Речь идет о существенном нарушении контракта.

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Александр Егоров Директор львовского коммунального предприятия "Зеленый город" Коммунальное предприятие имеет нестандартную ситуацию, под угрозой расторжения соглашения с подрядчиком "Control Process SA". Он нарушил основное требование контракта – непредоставление банковской гарантии на сумму 3,6 миллионов евро на выполнение работ. Такая ситуация ставит под большой риск вообще продолжение этого контракта.

Как уточняет Егоров, сейчас продолжаются юридические консультации относительно дальнейших действий, которые должно осуществить ЛКП.

Обратите внимание! Если польская компания не выполнит условия и контракт будет расторгнут, в бюджет Львова должно поступить 3,6 миллиона евро.