Продолжаются обыски в сети "Ябко": что известно об этом событии

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, в магазинах сети "Ябко" проводятся обыски. События происходят 4 сентября.

Что известно об этих обысках

Обыски, вероятно, проводятся из-за подозрения сети "Ябко" в уклонении от уплаты налогов.

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Обыск проводит Бюро экономической безопасности.

Справка: Ябко – торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники и аксессуаров, в частности от компании Apple.