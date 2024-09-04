Продолжаются обыски в сети "Ябко": что известно об этом событии
4 сентября 2024, 15:01Читати новину українською
Источник:hromadske
Как стало известно из источников в правоохранительных органах, в магазинах сети "Ябко" проводятся обыски. События происходят 4 сентября.
Что известно об этих обысках
Обыски, вероятно, проводятся из-за подозрения сети "Ябко" в уклонении от уплаты налогов.
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Обыск проводит Бюро экономической безопасности.
Справка: Ябко – торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники и аксессуаров, в частности от компании Apple.