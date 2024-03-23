Агрессия и шантаж вместо стыда – какие страны заставили Украину закрыть список спонсоров войны

Некоторые страны-партнеры попросили Украину отказаться от публичного списка компаний, которые спонсируют российских оккупантов. Кабинет министров решил пойти на это условие для дальнейшего сотрудничества.

Кто был против списка международных спонсоров войны

Как известно, НАПК создало список компаний, которые даже несмотря на полномасштабное вторжение и преступления российских военных продолжали активно сотрудничать с россиянами и наполнять их бюджет.

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Правда, его публичность нравилась не всем. В частности, Франция и Китай выразили свои "пожелания" для Украины по закрытию этого списка. Кроме того, источники сообщаются, что также может исчезнуть соответствующий вебсайт.

"Черный список" от НАПК не имел никакой юридической силы, однако создавал много репутационных проблем для компаний, которые продолжали сотрудничать с россиянами. В перечне было 50 крупных компаний как из Китая, так и из некоторых европейских стран. Из Франции здесь были Auchan и Leroy Merlin, именно поэтому Париж также выступил против списка.

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Поэтому, Украине для поддержки международных партнеров приходится смягчать свою позицию в отношении тех, кто сотрудничает с россиянами. Кроме того, становится очевидно, что Украине становится все труднее получать поддержку на глобальной арене.

Кабинет министров Украины уже принял решение отказаться от списка НАПК. Киеву пришлось пойти на это условие, хотя разочарование из-за того, что там были компании стран-партнеров, вряд ли исчезнет.