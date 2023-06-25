Украинцы начали резко скупать земли: какая причина такого резкого ажиотажа

Инвестиция в сельскохозяйственные земли стала очень популярна среди украинцев. Ожидается, что уже в следующем году эта собственность принесет хорошую прибыль.

Уже в следующем году цена украинской земли может вырасти на 50%. Такие прогнозы заставляют многих предпринимателей инвестировать в угодья, что спровоцировало рост цен уже сейчас.

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Украинцы готовы активно вкладывать деньги в землю даже вопреки войне. Уже сейчас на неоккупированных территориях трудно найти землю, которая будет дешевле 55 тысяч гривен за гектар.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются земли в западных областях и Полтавской, Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях. Здесь цена земли может достигать 90 – 110 тысяч гривен за гектар.

Земля – ограниченный ресурс, который со временем будет только дорожать, поэтому эти инвестиции стали такими популярными. Интересно, что общий портрет земельных инвесторов очень "пестрый". Бизнесмены, чиновники, банкиры, ИТ-работники, военные – сохранить и приумножить свои активы через землю мечтают все.