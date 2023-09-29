Половину индустриальных парков в Украине ликвидируют: почему депутаты за эту инициативу

Сейчас в Украине зарегистрировано более 60 у индустриальных парков, финансируемых из Государственного фонда. Впрочем, лишь немногие из них активно функционируют.

Почему хотят ликвидировать индустриальные парки

Как рассказал заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский, индустриальные парки, которые зарегистрировали в период с 2013 по 2019 год, могут исключить из реестра. Причина – их бездействие.

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По его словам, речь идет примерно о половине из всех индустриальных парков Украины.

В Украине сейчас в реестре находятся 65 индустриальных парков, из них половина была зарегистрирована еще в период с 2013 по 2018-19 годы, но они не работают. Эти парки, скорее всего, в ближайшее время будут из реестра исключены, как неработающие,

– заявил он.

Ликвидация неработающих индустриальных парков позволит сэкономить бюджетные деньги. В частности, государственную поддержку можно будет направить на другие направления.

Что касается тех парков, которые соответствуют нормам закона, то они могут получить государственную поддержку. В общей сложности фонд составляет 1 миллиард гривен, его разделят на конкурсной основе.

Сейчас большинство индустриальных парков – это просто участок земли, к которому даже не во всех случаях подключены инженерные сети.

По словам Кисилевского, 1 миллиард гривен государственной поддержки используют именно на подключение сетей к тем участкам, имеющим перспективу дальнейшего развития.