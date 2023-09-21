Укрзализныця проиграет на продаже металлолома за границу: какие суммы может получить компания

Компания Укрзализныця выставила на аукцион более 50 тысяч тонн металлолома. По мнению аналитиков, акцент на экспорте металла не позволит увеличить прибыль.

Экспорт не увеличит размер доходов

По мнению экономиста Алексея Куща, "Укрзализныце" не стоит экспортировать металл за границу, используя прямые контракты с производителями. Он убежден, что заявления о повышении прибыли в несколько раз ошибочны.

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Он призывает правительство не рассматривать эту возможность, хотя компания уже обратилась с соответствующей просьбой.

Намерения повысить свою прибыльность похвальны, но в Укрзализныце не понимают нюансы ценообразования на металлолом,

– заявил Кущ.

По подсчетам экономиста, в случае продажи металла за границу Укрзализныця получит всего

Он объяснил: после продажи на внутреннем рынке все расходы по доставке ложатся на покупателя. В случае продажи металла за границу платить за транспортировку придется Укрзализныце.

Кущ также считает, что у компании хватает проблем кроме металлолома, но в последнее время активно обсуждается именно эта операция, которая при неправильном подходе может нанести ущерб государству.