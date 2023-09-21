Експорт не збільшить розмір прибутків

На думку економіста Олексія Куща, Укрзалізниці не варто експортувати метал за кордон, використовуючи прямі контракти з виробниками. Він переконаний, що заяви про підвищення прибутку у кілька разів помилкові.

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Він закликає уряд не розглядати цю можливість, хоча компанія вже звернулася з відповідним проханням.

Наміри підвищити свою прибутковість похвальні, але в Укрзалізниці не розуміють нюанси ціноутворення на металолом,

– заявив Кущ.

За підрахунками економіста, у разі продажу металу за кордон Укрзалізниця отримає лише 5 доларів за тонну.

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Він пояснив: після продажу на внутрішньому ринку всі витрати щодо доставки лягають на покупця. У випадку продажу металу за кордон платити з транспортування доведеться Укрзалізниці.

Кущ також вважає, що в компанії вистачає проблем окрім металолому, але останнім часом активно обговорюється саме ця операція, яка при неправильному підході може завдати збитків державі.