Експорт не збільшить розмір прибутків
На думку економіста Олексія Куща, Укрзалізниці не варто експортувати метал за кордон, використовуючи прямі контракти з виробниками. Він переконаний, що заяви про підвищення прибутку у кілька разів помилкові.
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Він закликає уряд не розглядати цю можливість, хоча компанія вже звернулася з відповідним проханням.
Наміри підвищити свою прибутковість похвальні, але в Укрзалізниці не розуміють нюанси ціноутворення на металолом,
– заявив Кущ.
Він пояснив: після продажу на внутрішньому ринку всі витрати щодо доставки лягають на покупця. У випадку продажу металу за кордон платити з транспортування доведеться Укрзалізниці.
Кущ також вважає, що в компанії вистачає проблем окрім металолому, але останнім часом активно обговорюється саме ця операція, яка при неправильному підході може завдати збитків державі.