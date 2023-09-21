Экспорт не увеличит размер доходов

По мнению экономиста Алексея Куща, "Укрзализныце" не стоит экспортировать металл за границу, используя прямые контракты с производителями. Он убежден, что заявления о повышении прибыли в несколько раз ошибочны.

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Он призывает правительство не рассматривать эту возможность, хотя компания уже обратилась с соответствующей просьбой.

Намерения повысить свою прибыльность похвальны, но в Укрзализныце не понимают нюансы ценообразования на металлолом,

– заявил Кущ.

По подсчетам экономиста, в случае продажи металла за границу Укрзализныця получит всего 5 долларов за тонну.

Он объяснил: после продажи на внутреннем рынке все расходы по доставке ложатся на покупателя. В случае продажи металла за границу платить за транспортировку придется Укрзализныце.

Кущ также считает, что у компании хватает проблем кроме металлолома, но в последнее время активно обсуждается именно эта операция, которая при неправильном подходе может нанести ущерб государству.