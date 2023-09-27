Укрзализныця просят не повышать тарифы на грузовые перевозки: бизнес потеряет крупные рынки

Государственная компания Укрзализныця анонсировала повышение цен на перевозку грузов. Бизнес просит не идти на этот шаг и провести диалог, ведь существует угроза потерять конкурентность на многих рынках.

Повышение цен как угроза потерять международные рынки

Как заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов, повышение цен на грузовые перевозки будет иметь большие негативные последствия. Украинская продукция станет дороже, а значит – потеряет позиции на международном уровне.

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ІСС Ukraine в ситуации с тарифами исходит из двух главных вещей. Первое: тарифы должны быть обоснованы. Второе: если можно найти другой выход, и не удорожать отечественную продукцию на иностранных рынках, следует такой путь искать,

– сообщил Щелкунов.

В прошлом году Укрзализныця повысила цену грузоперевозок на 70%, в этом году планирует еще на 20%.

Он призвал Укрзализныцу встретиться с бизнесом и провести диалог. Поскольку в компании монопольное влияние, повышение тарифов отразится на всех секторах экономики.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

В первую очередь пострадают экспортные отрасли, ведь потеряют конкурентоспособность из-за роста цен.

Будем прагматичны: мир помогает нам в войне, но на рынках не уступит. Следовательно, возникнет угроза уменьшения товарооборота, уменьшения поступлений валюты в страну и уменьшения перевозок УЗ. Поэтому следует садиться и все обсуждать,

– подчеркнул президент ICC Ukraine.

По его мнению, Укрзализныце в случае нехватки инвестиций в инфраструктуру следует вести переговоры с партнерами. Что касается повышения цен, то оно не только не улучшит ситуацию, но и повредит экономике.