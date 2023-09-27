Підвищення цін як загроза втратити міжнародні ринки

Як заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов, підвищення цін на вантажні перевезення матиме великі негативні наслідки. Українська продукція стане дорожчою, а відтак – втратить позиції на міжнародному рівні.

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ІСС Ukraine в ситуації з тарифами виходить з двох головних речей. Перше: тарифи мають бути обгрунтовані. Друге: якщо можна знайти інший вихід, і не здорожчувати вітчизняну продукцію на іноземних ринках, слід такий шлях шукати,

– повідомив Щелкунов.

Важливо! Минулого року Укрзалізниця підвищила ціну вантажних перевезень на 70%, цього року планує ще на 20%.

Він закликав Укрзалізницю зустрітися з бізнесом та провести діалог. Оскільки у компанії монопольний вплив, то підвищення тарифів відобразиться на всіх секторах економіки.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Насамперед постраждають експортні галузі, адже втратять конкурентоспроможність через ріст цін.

Будемо прагматичні: світ допомагає нам у війні, але на ринках не поступиться. Відтак виникне загроза зменшення товарообігу, зменшення надходжень валюти в країну, та зменшення перевезень УЗ. Тому слід сідати і все обговорювати,

– наголосив президент ICC Ukraine.

На його думку, Укрзалізниці у випадку нестачі інвестицій в інфраструктуру варто вести переговори з партнерами. Що стосується підняття цін, то воно не лише не покращить ситуацію, а й зашкодить економіці.