Украинские IT-компании сократили значительное количество работников

50 крупнейших IT-компаний Украины сократили 2,4 тысячи работников. В первом полугодии 2024 года это составляет 2,9% от общего количества.

Как изменилось количество работников в IT-компаниях

Сейчас в этих компаниях работает 79,4 тысячи специалистов. Однако, за тот же период, эти компании наняли 5,5 тысяч новых специалистов, половина из которых приходится на продуктовые компании.

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Уменьшение количества технических специалистов может быть связано как с оттоком кадров, так и с ростом доли продуктовых компаний, традиционно имеющих меньше технического персонала.

В первом полугодии 2024 года количество технических специалистов в крупнейших 50 IT-компаний Украины также сократилось на 2,4 тысячи, или на 3,8%.

Это связано не только с оттоком кадров, но и с увеличением доли продуктовых компаний, которые традиционно имеют меньше технического персонала, чем сервисные.

Сейчас технические специалисты составляют 76,8% общего количества работников в этих компаниях. Многие компании легализуют релоцированных украинских специалистов за рубежом, что частично объясняет отток кадров.