Як змінилася кількість працівників в IT-компаніях

Нині в цих компаніях працює 79,4 тисячі фахівців. Проте, за той самий період, ці компанії найняли 5,5 тисяч нових спеціалістів, половина з яких припадає на продуктові компанії.

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Зменшення кількості технічних фахівців може бути пов'язане як з відпливом кадрів, так і зі зростанням частки продуктових компаній, що традиційно мають менше технічного персоналу.

У першому півріччі 2024 року кількість технічних фахівців у найбільших 50 IT-компаній України також скоротилася на 2,4 тисячі, або на 3,8%.

Це пов'язано не лише з відпливом кадрів, але й зі збільшенням частки продуктових компаній, які традиційно мають менше технічного персоналу, ніж сервісні.

Цікаво! Зараз технічні фахівці становлять 76,8% загальної кількості працівників у цих компаніях. Багато компаній легалізують релокованих українських фахівців за кордоном, що частково пояснює відплив кадрів.