Volkswagen закроет несколько заводов и уволит тысячи людей: какие мощности у него останутся
Источник:WDR
Концерн Volkswagen переживает далеко не лучшие времена. Компании придется изрядно сократить свои производственные мощности.
Трудности Volkswagen
Автоконцерн Volkswagen намерен закрыть по меньшей мере три завода в Германии. Кроме того, компания сократит десятки тысяч рабочих мест, сообщает WDR.
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Эти новости объявила председатель производственного совета компании Даниэла Кавалло во время встречи с работниками в Вольфсбурге. Она заявила, что под особым риском завод в Оснабрюке, который недавно потерял важный заказ от Porsche.
Меры по сокращению коснутся всех немецких заводов Volkswagen,
– сказала Кавалло.
Первая волна сокращений за десятки лет
Более 30 лет в Volkswagen работала схема гарантирования занятости. Для сокращений, которые состоятся в 2025 году, компании пришлось ее отменить.
В начале июля правительство Германии заблокировало продажу подразделения Volkswagen, который занимается производством газовых турбин – MAN Energy Solutions – китайской компании из соображений национальной безопасности.
Всего в Германии в компании Volkswagen работают примерно 120 тысяч человек, из которых почти половина - в Вольфсбурге. Всего концерн имеет десять заводов в Германии: шесть в Нижней Саксонии, три в Саксонии и один в Гессене.