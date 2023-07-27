Риски растут, а они остаются: почему некоторые западные гиганты до сих пор работают в России

Многие крупные западные бизнесы остались работать на рынке оккупантов, несмотря на войну и риск потерять местные активы. Но похоже, что возможные доходы заставляют переставать пользоваться логикой.

Сотни иностранных компаний покинули русский рынок после полномасштабного вторжения. Их позиция была четкой – работать с оккупантами за пределами.

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Но так поступила только меньшая часть корпораций. Другие решили просто жаловаться, поддерживать Украину, зарабатывать на россиянах и платить налоги в российский бюджет.

Прошло больше года войны, но ситуация остается почти неизменной. Похоже, что компании готовы на все ради мнимой прибыли.

Страх отдавать активы по меньшей цене

Россияне значительно усложнили бегство иностранного бизнеса со своего рынка, заставив продавать активы по значительно меньшей цене ("скидка" должна составлять 50%) и платить драконовский налог. Иногда речь идет об откровенном рейдерстве: у Danone и Carlsberg Путин просто забрал активы и передал "государству".

К сожалению, бандитские методы сработали: искавшие местных покупателей бизнесы приостановили процесс продажи. Корпорации не хотят терять сотни миллионов долларов из-за репутации, которую они оценивают меньшими суммами.

Миллиардные потери между молотом и кувалдой

США и партнеры активно вводят санкции против работающих с россиянами. Вместе с тем, для уходящих с российского рынка и теряющих большие деньги ничего не возмещают. McDonald's может позволить себе списать миллиард евро, потерявший на продаже российских активов, но многие компании не готовы к такому шагу.

Один из уже ставших распространенной практикой вариантов – сокращение операционной деятельности и производства. Это позволяет бизнесам "остаться при своем": доходов у России нет, а активы остаются под контролем.

Спасение от "национализации"

Как сообщили представители Unilever, работающие в России Nestlé и Procter & Gamble, они пытаются сохранить контроль над активами, иначе "другая сторона" может получить их в свое распоряжение и использовать на свой манер.

Эти бизнесы отдают себе отчет в репутационных рисках и не устают повторять, что поддерживают Украину. Но уплата налогов в российский бюджет прямо вооружает армию окупантов, и найти решения этой дилеммы корпорации не могут. Очевидно, что для многих бизнесов сбережение денег будет приоритетным в любых условиях, поэтому рассчитывать на то, что абсолютно все иностранные компании уйдут из России – наивно и бесполезно.