Миллиарды на стали, свете и связи: на чем на самом деле зарабатывает Ринат Ахметов во время войны

Ринат Ахметов занимает первое место среди самых богатых украинцев с состоянием в 7,8 миллиарда долларов благодаря своим предприятиям в металлургии, энергетике, телекоммуникациях и финансах. Даже после разрушения 70 ключевых предприятий и потери двух третей капитала его группа SCM продолжает обеспечивать работой около 200 тысяч человек.

Металлургические гиганты и энергетическая генерация

Главным производственным ядром бизнес-империи остается металлургический холдинг "Метинвест". Предприятие зарабатывает на добыче железной руды и производстве стали, экспортируя сырье и готовую продукцию в страны Европы и Северной Америки через сохранившиеся мощности заводов "Запорожсталь" и "Каметсталь", сообщает BLIK.

Вторым ключевым источником доходов выступает энергетический гигант ДТЭК. Компания получает доходы от генерации электроэнергии, добычи угля и распределения электроэнергии конечным потребителям, сохраняя статус крупнейшего частного игрока на рынке энергетики Украины.

Банковские услуги, связь и грузовые перевозки

Финансовый сектор империи обеспечивает стабильную прибыль благодаря банку ПУМБ, который кредитует украинский бизнес и зарабатывает на обслуживании вкладов граждан. В телекоммуникационной сфере миллиардер контролирует "Укртелеком", предоставляя услуги интернета и фиксированной связи миллионам абонентов.

Логистический бизнес представлен компанией "Лемтранс", которая владеет частным парком грузовых вагонов и зарабатывает на тарифах за перевозку железнодорожным транспортом, сообщает Forbes.Ukraine. Сельскохозяйственный холдинг HarvEast получает доход от выращивания и экспорта зерновых, а Corum Group поставляет оборудование для шахт.

Сокрушительные потери заводов и семейное управление

Полномасштабная война нанесла сокрушительный удар по производственной базе миллиардера, сосредоточенной на востоке и юге страны. Оккупация и обстрелы разрушили примерно 70 объектов и лишили бизнесмена двух третей прежнего состояния, в частности мариупольских гигантов "Азовсталь" и ММК имени Ильича, а ДТЭК потерял 90% тепловой и 70% зеленой генерации.

Несмотря на финансовые испытания, семья миллиардера сохраняет максимальную закрытость от публичности. Жена Лилия не появляется на публике, а сыновья Дамир и Алмир после получения престижного образования за рубежом постепенно взяли на себя управленческие функции в семейных корпорациях.

Обратите внимание! Политическая карьера бизнесмена осталась в прошлом: будучи избранным в парламент от Партии регионов в 2006 и 2007 годах, он стал рекордсменом по прогулам, посетив лишь одно из 530 заседаний, и с 2012 года полностью отошел от политики. В настоящее время он занимает пост президента футбольного клуба "Шахтер" и направляет средства через Фонд Рината Ахметова на поддержку армии, поставку лекарств в госпитали и помощь пострадавшим от боевых действий.

Ранее мы рассказывали, что "Уклон" основали четверо украинцев: Дмитрий Дубровский, Виктория Дубровская, Виталий Дятленко и Сергей Смусь. Uklon начал работу в Киеве в 2010 году, а предпосылки для появления сервиса сформировались еще несколькими годами ранее.