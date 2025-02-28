Новые меры борьбы с поддельным алкоголем: Украина усиливает контроль на границе

Государственная таможенная служба Украины и Аальянс по борьбе с контрафактным алкогольными напитками (AACS) объединили усилия для противодействия нелегальному импорту поддельного алкоголя. Стороны подписали соответствующий меморандум.

Глобальная борьба с подделками

Подписание меморандума позволит вывести борьбу с контрафактом на новый уровень, сообщила пресс-служба Гостаможни, информирует 24 Канал.

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Справочно. AACS действует в более чем 20 странах мира, сотрудничая с правительствами и таможенными администрациями для противодействия нелегальному производству и обороту алкоголя.

В состав AACS входят ведущие мировые производители, в частности:

Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff)

Pernod Ricard (Chivas Regal, Absolut)

Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia)

Организация способствует внедрению высоких стандартов контроля на таможенных границах, чтобы предотвратить попадание контрафактной продукции на рынки.

Что изменится для Украины

Подписание меморандума позволит повысить уровень борьбы с контрафактным алкоголем благодаря. В частности, речь о введении новых методов проверки во время таможенного контроля; обучение таможенников современным технологиям выявления подделок.

Также предусмотрен обмен информацией о случаях нарушения прав интеллектуальной собственности.

Обмен информацией с Альянсом и усиление контроля на границе позволит таможне эффективно противодействовать подделкам,

– отметил председатель Гостаможни Сергей Звягинцев.

Важно! Такие меры помогут защитить украинский рынок от фальсифицированной продукции, повысить безопасность потребителей и уменьшить потери государственного бюджета от нелегального импорта.