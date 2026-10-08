62 % предприятий опасаются отключений электричества этой зимой: что будут делать компании
Украинские компании в целом оценивают свою готовность к осенне-зимнему периоду 2026/27 как умеренную. В то же время бизнес продолжает укреплять ключевые направления, которые должны помочь компаниям работать даже в неблагоприятных условиях.
Что представляет наибольшую угрозу для компаний
На первом месте оказалось отключение электричества – его назвали риском 62% компаний. Об этом известно из исследования Deloitte Ukraine и Американской торговой палаты в Украине.
Среди основных угроз для непрерывной работы компании чаще всего называли факторы, которые в значительной степени не поддаются самостоятельному контролю. Также среди главных факторов:
- Безопасность физических активов – 45%;
- Логистика и транспортировка – 42%;
- Обеспеченность персоналом – 29%;
- Отопление – 28%;
- Водоснабжение – 24%;
- Связь и телекоммуникации – 22%.
Как бизнес готовится
Подготовка к зиме еще продолжается: 60% запланированных приоритетных мероприятий находятся в процессе реализации, тогда как 21% уже завершены. Чаще всего компании планируют усилить именно энергетическую автономность:
- 74% – резервное энергоснабжение;
- 47% – планы поддержки сотрудников;
- 28% – альтернативные локации или возможности для релокации;
- 27% – альтернативное отопление и поддержание температурного режима;
- 27% – альтернативные логистические маршруты и транспортные решения.
Кроме того, большинство опрошенных компаний заявляют, что располагают определенным запасом финансовой устойчивости.
В частности, 62% могут поддерживать критически важные операции не менее полугода без внешнего финансирования, а 53% могут обеспечивать выплату зарплат в течение соответствующего периода. В то же время 34% компаний вообще не закладывали резерв на непредвиденные расходы из-за зимних перебоев.
Среди тех, кто создал финансовый резерв, чаще всего его размер составляет 3–5% от общих расходов.
Общий индекс устойчивости бизнеса и где больше всего проблем
Общий индекс устойчивости украинского бизнеса составляет 58%, что соответствует среднему уровню. Исследователи оценивали четыре основные составляющие:
- финансовую устойчивость;
- операционную устойчивость;
- устойчивость управления человеческим капиталом;
- киберустойчивость.
Наивысший результат показала киберустойчивость – 70%. Операционная устойчивость составляет 66%, устойчивость управления человеческим капиталом – 55%. Наиболее уязвимой составляющей остается финансовая устойчивость – 43%.
По оценке Deloitte Ukraine и Американской торговой палаты, компаниям еще необходимо систематизировать часть практик, наработанных во время войны.
В операционной сфере почти половина компаний – 48% – имеет формализованный план обеспечения непрерывности деятельности. В то же время около 30% до сих пор не имеют формализованных описаний процессов и распределения ответственности в кризисных ситуациях.
В сфере человеческого капитала бизнесу следует усиливать кризисные коммуникации и практики замещения сотрудников в критических процессах. Каждый четвертый респондент считает проблему недоступности сотрудников существенным вызовом для своей компании.
Киберустойчивость оказалась наиболее развитым направлением: в 40% компаний она уже интегрирована в корпоративную систему управления рисками, а 31% имеют формализованные процессы управления киберрисками.
Обратите внимание! Исследование было проведено в сентябре 2026 года. В нем приняли участие 95 бизнес-лидеров компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, представляющих различные отрасли экономики. Среди респондентов 56% – генеральные директора.