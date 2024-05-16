TikTok бьет рекорды: компания стала самым дорогим брендом в КНР

Несмотря на неоднозначное поведение TikTok, эта соцсеть остается одной из самых популярных в мире. Совокупная стоимость платформы постоянно растет.

На сколько подорожал TikTok

Согласно отчету Brand Finance China 500, TikTok (для КНР это приложение называется Douyin) стал самым дорогим брендом в Китае. Его стоимость за год выросла на 28% и превысила 84,2 миллиарда долларов

Читайте также Microsoft просит работников переехать из Китая из-за напряженных отношений страны с США

Стоимость TikTok сейчас превышает цену Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Более того, платформа перегнала в рейтинге 3 крупнейших государственных банка Китая.

За год стоимость ICBC выросла всего на 3,3%. Сейчас цена этого банка – 71,8 миллиарда долларов, он занимает второе место в рейтинге.

Как изменились позиции других компаний

Закрывает тройку генерирующая компания State Grid Corporation of China, она за прошлый год выросла на 21%. Ее цена сейчас – 71,5 миллиарда долларов.

Следующие места заняли:

четвертое место занял China Construction Bank, который вырос в цене на 4,7% и имеет стоимость 60,4 миллиарда долларов;

пятое – Agricultural Bank Of China – 4,7% – 60,4 миллиарда долларов;

шестое – Bank of China – 6,6% – 50,5 миллиарда долларов;

седьмое – Moutai – 0,7% – 50,1 миллиарда долларов.

Известный мессенджер WeChat наоборот потерял свои позиции, он опустился на десятое место (хотя ранее занимал шестое). Стоимость компании снизилась на 16,8%, сейчас она составляет – 41,8 миллиарда долларов.