За сколько можно купить подписку на YouTube в 2026 году

Подписка на YouTube позволяет получить ряд важных функций. Например, возможность сохранять видео и потом просматривать его офлайн. Также премиум позволяет просмотр роликов без рекламы.

Какая стоимость установлена для YouTube Premium сейчас?

Цена на YouTube Premium зависит от типа подписки, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные сервиса.

Сейчас пользователям доступны следующие варианты:

Индивидуальный план

Индивидуальный план предусматривает указанные функции для одного пользователя. Сейчас он стоит – 99 гривен в месяц.

Семейный план

Это специальное предложение, которое позволяет платить меньше сразу нескольким людям. Оформить такой план могут 5 участников в возрасте от 13 лет. Стоит эта подписка – 149 гривен в месяц в целом.

Студенческая подписка

Такой тип подписки доступен исключительно студентам. Стоит этот план – 59 гривен в месяц.

Важно! Чтобы оформить студенческую подписку, необходимо предоставить подтверждающие документы. Речь идет, в частности, о студенческом билете.

Заметим, что указанные цены действуют исключительно для оформления подписки через браузер. Те, кто хочет приобрести ее через App Store, заплатит больше, сообщает ScreenApp. Дело в том, что в таком случае действует дополнительная комиссия.

Цены разительно отличаются. Например, индивидуальная подписка через App Store стоит – 159 гривен в месяц.

