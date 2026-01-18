За скільки можна купити підписку на YouTube у 2026 році

Підписка на YouTube дозволяє отримати низку важливих функцій. Наприклад, можливість зберігати відео і потім переглядати його офлайн. Також преміум дозволяє перегляд роликів без реклами.

Яка вартість встановлена для YouTube Premium зараз?

Ціна на YouTube Premium залежить від типу підписки, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані сервісу.

Читайте також Таксі Києва вже працює під час комендантської години: які ціни на нічні поїздки

Наразі користувачам доступні такі варіанти:

Індивідуальний план

Індивідуальний план передбачає вказані функції для одного користувача. Наразі він коштує – 99 гривень на місяць.

Сімейний план

Це спеціальна пропозиція, яка дозволяє платити менше одразу декільком людям. Оформити такий план можуть 5 учасників віком від 13 років. Коштує ця підписка – 149 гривень в місяць загалом.

Студентська підписка

Такий тип підписки доступний виключно студентам. Коштує цей план – 59 гривень на місяць.

Важливо! Аби оформити студентську підписку, необхідно надати підтверджувальні документи. Йдеться, зокрема, про студентський квиток.

Зауважимо, що вказані ціни діють виключно для оформлення підписки через браузер. Ті, хто прагне придбати її через App Store, заплатить більше, повідомляє ScreenApp. Річ у тім, що в такому випадку діє додаткова комісія.

Ціни разюче відрізняються. Наприклад, індивідуальна підписка через App Store коштує – 159 гривень на місяць.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?