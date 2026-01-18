Скільки вдасться виручити за 200 тисяч переглядів на YouTube зараз?

Монетизація на YouTube залежить від сукупності факторів. Зокрема, країни, де проживає автор, повідомляє 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Також при визначенні монетизації, грають роль:

тип відео;

формат ролика.

Зверніть увагу! Розрахунок заробітку автора за 1000 переглядів залежить від показника – RPM. Тобто, "доходу за милю".

Важливо також врахувати і комісію, яку встанови YouTube. Наразі вона складає – 45%, повідомляє AIR Media-Tech.

Яка реальна монетизація за 1000 переглядів діє зараз на YouTube:

від 3 доларів

Така монетизація діє, буквально, для декількох країн. Вона складає від 3 до майже 11 доларів.

Наразі значну оплату отримують контент-мейкери з:

Канади;

Німеччини;

Великої Британії;

Австралії.

Важливо! Найвищі суми доступні авторам з США

до 2 доларів

Саме таку монетизацію мають більшість країн. Вона варіюється в межах від декількох центів і до 2 доларів.

Зауважте! Таку монетизацію мають, зокрема, автори з Південно-Східної Азії та України.

Відповідно, якщо спиратися на ці дані, вийде, що максимум за 200 тисяч переглядів зараз можна отримати:

якщо йдеться про країни, де монетизація найвища – 2 200 доларів;

а от, де оплата найнижча – 400 доларів.

Що ще важливо знати про заробіток на YouTube зараз?