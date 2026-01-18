Сколько удастся выручить за 200 тысяч просмотров на YouTube сейчас?

Монетизация на YouTube зависит от совокупности факторов. В частности, страны, где проживает автор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Также при определении монетизации, играют роль:

тип видео;

формат ролика.

Обратите внимание! Расчет заработка автора за 1000 просмотров зависит от показателя – RPM. То есть, "дохода за милю".

Важно также учесть и комиссию, которую установил YouTube. Сейчас она составляет – 45%, сообщает AIR Media-Tech.

Какая реальная монетизация за 1000 просмотров действует сейчас на YouTube:

от 3 долларов

Такая монетизация действует, буквально, для нескольких стран. Она составляет от 3 до почти 11 долларов.

Сейчас значительную оплату получают контент-мейкеры из:

Канады;

Германии;

Великобритании;

Австралии.

Важно! Самые высокие суммы доступны авторам из США

до 2 долларов

Именно такую монетизацию имеют большинство стран. Она варьируется в пределах от нескольких центов и до 2 долларов.

Заметьте! Такую монетизацию имеют, в частности, авторы из Юго-Восточной Азии и Украины.

Соответственно, если опираться на эти данные, получится, что максимум за 200 тысяч просмотров сейчас можно получить:

если речь идет о странах, где монетизация самая высокая – 2 200 долларов;

а вот, где оплата самая низкая – 400 долларов.

Что еще важно знать о заработке на YouTube сейчас?