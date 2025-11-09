Укр Рус
9 ноября, 16:10
Как сэкономить на YouTube Premium: этот лайфхак вы точно не знали

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Подписка на YouTube Premium через App Store стоит 159 гривен, а через браузер – 99 гривен, что на 40% дешевле.
  • Чтобы получить более дешевую подписку на устройства Apple, нужно перейти на официальный сайт YouTube через браузер, авторизоваться в аккаунте Google и провести оплату.

Подписка на YouTube Premium дает возможность пользоваться широким перечнем услуг. В частности, таким образом можно смотреть видео без рекламы.

Как платить за YouTube Premium меньше сейчас?

Ощутимо "переплачивают" владельцы устройств от Apple. Дело в том, что для них действует комиссия 30% на все покупки через App Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScreenApp.

В качестве примера:

  • купить YouTube Premium через App Store можно за 159 гривен в месяц;
  • а вот цена покупки через браузер ощутимо ниже – 99 гривен в месяц.

Заметьте! То есть, через браузер покупка обходится на 40% дешевле.

Как получить подписку YouTube Premium на устройстве Apple через браузер:

  • Перейдите на официальный сайт YouTube. Это можно сделать по ссылке.
  • Далее нужно зайти в аккаунт Google.
  • После авторизации проведите оплату и активируйте подписку.

Обратите внимание! После этого активируется YouTube Premium в приложении.

Что еще важно знать о YouTube сейчас?

  • Монетизация YouTube зависит от многих факторов. В частности, страны для которой создается контент и типа видео.

  • Как отмечает simplified, YouTube изменил условия монетизации. Например, платформа стала лояльнее к использованию ненормативной лексики.