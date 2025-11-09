Як зекономити на YouTube Premium: цей лайфхак ви точно не знали

Підписка на YouTube Premium дає можливість користуватися широким переліком послуг. Зокрема, таким чином можна дивитись відео без реклами.

Як платити за YouTube Premium менше зараз?

Відчутно "переплачують" власники пристроїв від Apple. Річ у тім, що для них діє комісія 30% на всі покупки через App Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScreenApp.

Як приклад:

купити YouTube Premium через App Store можна за 159 гривень на місяць;

а от ціна покупки через браузер відчутно нижча – 99 гривень на місяць.

Зауважте! Себто, через браузер покупка обходиться на 40% дешевше.

Як отримати підписку YouTube Premium на пристрої Apple через браузер:

Перейдіть на офіційний сайт YouTube. Це можна зробити за посиланням.

Далі потрібно зайти в акаунт Google.

Після авторизації проведіть оплату і активуйте підписку.

Зверніть увагу! Після цього активується YouTube Premium у застосунку.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?