За 2 года в Украине разоблачили два десятка подпольных цехов по производству сигарет

Подпольное производство сигарет продолжает наносить значительный ущерб украинскому бюджету. Только за первый квартал 2024 года потери налогов из-за теневой торговли оцениваются в 24 миллиарда гривен.

Подпольные цеха по производству сигарет

Как сообщают в Kantar Ukraine, с 2020 года доля теневой торговли сигаретами в Украине колеблется между 19% и 25%.

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За последние годы правоохранители разоблачили более 20 нелегальных производств поддельной и контрафактной табачной продукции, включая крупные подпольные фабрики и цеха.

Некоторые из этих производств входили в единую сеть, которая охватывала несколько областей, а продукция продавалась как в Украине, так и для контрабанды через государственную границу.

Большинство подпольных производств расположены в западных областях Украины, вероятно, из-за близости к границе со странами ЕС, куда поставляются подделки известных табачных брендов.

Где открывали цеха